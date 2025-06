Verkehr

Bahnchef Lutz: Familienreservierung wurde häufig von Kleingruppen zweckentfremdet

Bahnchef Lutz hat in der Debatte um die Abschaffung der Familienreservierung darauf hingewiesen, dass das Angebot häufig missbräuchlich genutzt worden sei. Er wendet sich in einem Brief an Politiker und Verbände, die die Entscheidung für ein Ende des Angebots teils scharf kritisiert hatten.