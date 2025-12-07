Die Baustelle des neuen unter die Erde verlegten Hauptbahnhofs im Rahmen des Bahnprojekts Stuttgart 21. (picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod)

Sie sagte der Bild am Sonntag, die Gründe müssten lückenlos aufgeklärt werden. Sie mahnte insbesondere Änderungen beim Projektmanagement an. Außerdem gehe es um die Leistungsfähigkeit des japanischen Zulieferers Hitachi. Da werde kein Stein auf dem anderen bleiben, sagte Palla.

Einen neuen Termin für die Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs nannte sie nicht. Mitte November war bekannt geworden, dass er nicht wie geplant Ende 2026 eröffnet werden kann. Bei Baubeginn war die Inbetriebnahme für Ende 2019 anvisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.