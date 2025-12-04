Stellenabbau im Bahn-Management

Evelyn Palla, Vorstandsvorsitzende der DB (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Wie das "Handelsblatt" mit Berufung auf Unterlagen für den Aufsichtsrat berichtet, sollen die oberen Managementposten von derzeit 43 auf 22 reduziert werden. Komplett wegfallen sollen die Positionen der Konzernbeauftragten, die zwischen dem Vorstand und der ersten Führungsebene stehen. Zudem würden die Konzernvorstände der Tochter-Gesellschaften der Bahn verkleinert. Die Deutsche Bahn äußerte sich nicht zu den Plänen. Sie verwies auf die bereits bekannten Ankündigen Pallas, die Konzernleitung umzubauen.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.