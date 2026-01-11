Vor allem in Norddeutschland kam es zu Einschränkungen des Bahnverkehrs. (Archivbild) (picture alliance/dpa / Julian Stratenschulte)

Die Sicherheit von Reisenden und Mitarbeitenden habe für ihr Unternehmen immer oberste Priorität, erklärte sie in Hannover. Die Lage sei sehr dynamisch gewesen. Weitreichende Schneeverwehungen hätten seit Freitag immer wieder bereits freigeräumte Streckenabschnitte blockiert. Durch die Maßnahmen sei es gelungen, dass kein Zug auf freier Strecke liegengeblieben sei, betonte Palla.

Wegen der Unwetterwarnungen hatte die Bahn am Freitagmorgen den gesamten Fernverkehr eingestellt. Außerdem war der Nah- und Regionalverkehr in Norddeutschland erheblich gestört. Heute lief der Fernverkehr nach Bahnangaben auf den Hauptstrecken im Norden flächendeckend wieder an.

