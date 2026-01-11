Der Bahnverkehr normalisiert sich, es kann aber noch zu Einschränkungen kommen. (picture alliance / dpa / Christian Charisius)

Größere Einschränkungen gebe es zudem weiterhin im Nahverkehr in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die S-Bahn Hamburg fahre bereits in großen Teilen im Normalbetrieb, hieß es.

Wegen der Folgen von Wintersturm "Elli" war der Fernverkehr im Norden Deutschlands seit Freitag zeitweise komplett eingestellt. Gestern war es nicht gelungen, den Fernverkehr - wie zunächst angekündigt - wieder vollständig aufzunehmen. Als Ursache der Probleme nannte die Bahn Schneeverwehungen auf bereits geräumten Gleisen sowie eingefrorene und blockierte Weichen.

Für morgen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit der nächsten Unwettersituation. Bereits in der Nacht könnte Schnee in Regen übergehen, der auf den kalten Böden gefriert und zu Glatteis führt.

