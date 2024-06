Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Ein Gericht in Seattle legte fest, dass der Stamm der Swinomish Anspruch auf eine Summe in Höhe von rund 370 Millionen Euro hat. Bei der Berechnung war es um die Frage gegangen, wie viel Geld die Gesellschaft mit den Transporten gemacht hat. - Nach Medienberichten nutzt die BNSF seit 1991 Schienen, die durch das Stammesgebiet verlaufen. Sie hat sich dabei aber nicht an Vereinbarungen mit den Swinomish zur Menge und Art der Fracht gehalten. Der Stamm hatte im Jahr 2015 geklagt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.