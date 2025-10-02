Feuerwehreinsatz

Feuerwehrmann im Einsatz (Symbolbild zur Illustration des Themas, ein aktuelles Foto lag zunächst nicht vor) (picture alliance / dpa / Philipp von Ditfurth)

Der Bereich wurde am Abend zunächst großräumig abgesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte die Substanz identifizieren können, Spezialisten hätten sie daraufhin entfernt und fachgerecht entsorgt. Um welche Chemikalie es sich handelte, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Eine Gefahr für die Bevölkerung Iserlohns bestand nach Angaben der Feuerwehr nicht.

Nach rund drei Stunden sei der Großeinsatz in der nordrhein-westfälischen Stadt beendet gewesen.

