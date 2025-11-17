Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk (picture alliance / Associated Press / Czarek Sokolowski)

Wie Ministerpräsident Tusk auf der Plattform X schrieb, wurden auf der Trasse zwischen Warschau und Lublin im Osten des Landes Gleise durch eine Sprengladung zerstört. Weiter östlich habe es an der gleichen Strecke eine zweite Beschädigung gegeben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Staatsanwaltschaft und der Geheimdienst ermitteln. Die Beschädigungen wurden gestern Vormittag entdeckt, daraufhin wurde Zugverkehr eingestellt.

Viele Militärtransporte in die Ukraine laufen über Polen. In dem EU- und NATO-Land herrscht deshalb Angst vor russischen Sabotageakten. Im Oktober wurden acht Personen wegen eine solchen Verdachts festgenommen.

