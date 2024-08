Nach Lkw-Unfall

Lastwagen stürzt von Brücke auf Bahngleise (dpa-news/Vincent Kempf)

Nach Auskunft der Deutsche Bahn begutachten Experten das Ausmaß der Schäden. Es gehe vor allem um die Oberleitung, hieß es. Man hoffe, dass in den Abendstunden zumindest ein Gleis für den Nahverkehr wieder befahrbar sein werde. An einem Bahnhof in Kerpen westlich von Köln war am gestern ein Lastwagen von einer Brücke auf die darunter liegenden Gleise gestürzt. Der stark beschädigte Lkw wurde im Laufe der Nacht von den Gleisen geborgen.

