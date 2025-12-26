Wichtige Verkehrsachse

Die Deutsche Bahn sperrt eine vielbefahrene Strecke (Archivbild). (picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann)

Von heute Abend bis zum 2. Januar fahren auf dem 65 Kilometer langen Abschnitt keine Züge. Reisende müssen auf Busse umsteigen, Fernzüge werden weiträumig umgeleitet. ICE-Züge von Köln nach Berlin und Hamburg werden über Düsseldorf, Duisburg und das Ruhrgebiet umgeleitet - dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger. Von Wuppertal nach Köln mit dem Bus dauert es gut eineinhalb Stunden statt 34 Minuten mit dem Zug. Die Bahn will die Woche nutzen, um die Generalsanierung im kommenden Jahr vorzubereiten.

Die Strecke ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen in Nordrhein-Westfalen. ICE, Regional- und Güterzüge sind dort in dichtem Takt unterwegs.

