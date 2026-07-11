Die Generalsanierung der Strecke wurde planmäßig abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn mit. Züge im Regional- und Fernverkehr sowie im Güterverkehr fahren wieder. In der ersten Phase der Inbetriebnahme könne es aber noch zu Anlaufschwierigkeiten kommen, hieß es.
Die Sperrung gehörte zu einer Reihe umfassender Sanierungsprojekte zentraler Bahnstrecken. Zuletzt war es bei ähnlichen Arbeiten zwischen Hamburg und Berlin sowie zwischen Nürnberg und Regensburg zu Verzögerungen gekommen. Als Konsequenz will die Bahn ihr derzeitiges Sanierungskonzept überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.