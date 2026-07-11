Nach Brand

Brand an der Bahnstrecke Düsseldorf-Köln: Bekennerschreiben veröffentlicht. (dpa / Patrick Schüller)

Im Internet wurde ein Bekennerschreiben veröffentlicht, das von einer linksextremen Gruppierung stammen soll. Darin heißt es unter anderem, man habe Brandsätze in Kabelschächten deponiert. In Sicherheitskreisen wird davon ausgegangen, dass das Schreiben echt ist. Es gelte als wenig wahrscheinlich, dass ein technischer Defekt den Böschungsbrand an der Bahnstrecke ausgelöst habe, hieß es. Der Staatsschutz ermittelt.

Umleitungen und Verspätungen im Nah-und Fernverkehr

Das Feuer an der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln hatte am Freitag Schäden an mehreren Signalkabeln verursacht. Auf dem Abschnitt konnten bis Samstag Abend keine Züge fahren. Im Nah- und Fernverkehr kam es zu Umleitungen und Verspätungen und zu einzelnen Zugausfällen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.