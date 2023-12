Schnee-Chaos

Winterwetter in Deutschland - Bei Bus und Bahn kommt es zu Ausfällen. (Lukas Barth / dpa / Lukas Barth)

Mindestens bis zur Wochenmitte rechnet die Deutsche Bahn noch mit Beeinträchtigungen. Auswirkungen gibt es neben den Strecken in Bayern auch bei bundesweiten Verbindungen, vor allem nach Baden-Württemberg und in Richtung Schweiz. Reisende wurden aufgerufen, nicht notwendige Fahrten auf die Zeit nach dem 6. Dezember zu verschieben.

Der Flughafen in München kündigte am Abend an, morgen den Flugbetrieb erst ab 12 Uhr aufzunehmen. Ein Sprecher nannte als Grund, dass zuvor ein Eisregen in der Region der bayerischen Hauptstadt erwartet werde.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.