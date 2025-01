Aufräumarbeiten nach einem Baumschaden im niedersächsischen Leer. (dpa / Lars Penning)

Die ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin musste wegen eines auf die Gleise gestürzten Baumes vorübergehend gesperrt werden. In Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren zudem Regionalzüge betroffen; sie konnten Strecken nicht oder nur mit reduzierter Geschwindigkeit befahren. Im Rheinland musste die Autobahn 560 in der Nähe von Bonn beidseitig gesperrt werden, weil Teile einer Schallschutzmauer auf die Fahrbahn geweht wurden. An der Nordsee fielen Fährverbindungen aus.

