Krieg am Golf

Der Iran hat Bahrain bereits mehrfach angegriffen - das Bild zeigt einen Angriff vom 1. März 2026. (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Die Bewohner wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu begeben. Örtliche Behörden meldeten mehrere Brände. Die Golfstaaten waren in der vergangenen Woche wiederholt iranischen Angriffen ausgesetzt, während die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Washington und Teheran anhalten. Das

amerikanische Militär hatte in der Nacht eine weitere Angriffswelle gestartet, die mittlerweile beendet ist. Der Iran meldete mehrere Tote.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.