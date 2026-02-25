Islands Ministerpräsidentin Kristrun Frostadottir zu Gast bei Polens Regierungschef Donald Tusk in Warschau (AFP / WOJTEK RADWANSKI)

Island ‌hatte bereits früher EU-Beitrittsverhandlungen geführt, den Antrag aber 2015 zurückgezogen. Hintergrund waren unter anderem Differenzen über die Fischereipolitik ​und die Sorge vor der Aufgabe souveräner nationaler Rechte. Die Stimmung in der Bevölkerung hatte sich zuletzt aber wieder verändert. Als Gründe gesehen werden unter anderem der russische Angriff auf die Ukraine und US-Präsident Trumps Drohung einer Annexion des benachbarten Grönland.

Island ist mit ‌Ausnahme der ‌Fischerei und der Landwirtschaft bereits über den Europäischen Wirtschaftsraum in den EU-Binnenmarkt integriert und seit 2001 auch Vollmitglied des Schengen-Raums.

