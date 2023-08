Solaranlagen am Balkon

Worauf man beim Anschluss achten muss

Modul anschrauben, Stecker in die Steckdose: Ist es so simpel, eine Solaranlage am Balkon anzubringen? Im Prinzip ja, sagt Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher. Der von der Ampel vorgelegte Solarpakt bringe aber weitere Vereinfachungen.

Reimer, Jule | 16. August 2023, 11:49 Uhr