Schutz vor Russland

Ein deutscher und ein britischer Eurofighter auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Damit können alle NATO-Staaten deren Luftraum ohne Voranmeldung nutzen. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfflugzeuge. Die NATO sichert bereits seit 2004 den Luftraum über dem Baltikum.

Das Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt wird heute fortgesetzt. Auf der Tagesordnung steht ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Die NATO-Staaten hatten der Ukraine gestern Hoffnung auf eine Aufnahme in das Bündnis gemacht. Eine formelle Einladung wurde aber an Bedingungen wie Reformen in den Bereichen Demokratie und Sicherheit geknüpft.

