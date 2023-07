Schutz vor Russland

Ein deutscher und ein britischer Eurofighter-Kampfjet auf der estnischen Luftwaffenbasis Ämari. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Dies vereinbarten die Verteidigungsminister der drei an Russland und Belarus grenzenden Länder am Rande des Gipfeltreffens der Allianz in Vilnius. Damit können alle NATO-Staaten den baltischischen Luftraum künftig ohne Voranmeldung nutzen und zu dessen Schutz beitragen. Estland, Lettland und Litauen besitzen keine eigenen Kampfflugzeuge. Das westliche Verteidigungsbündnis sichert deshalb bereits seit 2004 den Luftraum über dem Baltikum. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Militärjets samt Personal in die Ostseestaaten im Nordosten Europas.

Stationiert sind die Einheiten auf Militärflughäfen im litauischen Siauliai und dem estnischen Ämari. Im kommenden Jahr wird der Luftraum auch vom lettischen Lielvarde aus überwacht.

