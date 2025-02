Abkoppelung von Russland

Baltische Staaten in europäisches Stromnetz integriert

Estland, Lettland und Litauen haben ihre Stromnetze in das europäische System integriert. Die drei baltischen EU- und NATO-Länder wurden am Nachmittag mit Polen und dem kontinentaleuropäischen Netz verbunden. Gestern hatten sie sich in einem ersten Schritt vom gemeinsamen Stromnetz mit Russland und Belarus abgekoppelt.