Ban Ki Moon in Myanmar. (Military True News Information Team via AP)

Er sei in das Land gekommen, um das Militär zu einer sofortigen Einstellung der Gewalt und zur Aufnahme eines konstruktiven Dialogs zwischen allen betroffenen Parteien aufzufordern, sagte Ban in der Hauptstadt Naypyidaw. Ban gehört dem Ältestenrat "The Elders" an, in dem sich frühere Politiker und Diplomaten zusammengeschlossen haben, die sich für die Lösung globaler Probleme einsetzen. Laut dem Rat verurteilte Ban den jüngsten Luftangriff des Militärs, bei dem Schätzungen zufolge mehr als 160 Menschen getötet wurden. Außerdem forderte er die Freilassung von allen willkürlich festgehaltenen Gefangenen.

Das Militär in Myanmar hat nach einem Putsch 2021 die Macht in dem Land übernommen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.