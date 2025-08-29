Das teilten Staatspräsident Mulino und Unternehmenschef López nach einem Treffen in Brasilien mit. Nach offiziellen Angaben soll zunächst etwa die Hälfte der ursprünglichen Belegschaft wieder eingestellt werden.
Im April hatte Chiquita den Betrieb in Panama wegen eines Streiks mehrerer Gewerkschaften eingestellt. Alle 6.500 Mitarbeiter wurden entlassen und die Verwaltung ins Nachbarland Costa Rica verlagert.
Bananen gehören zu den wichtigsten Exportprodukten Panamas.
