Einen solchen Plan hatte die EU-Kommission von allen Mitgliedsländern gefordert. Die Frist zum Einreichen läuft morgen ab. In einem Brief an Bundeskanzler Merz und Finanzminister Klingbeil, aus dem der "Tagesspiegel" zitiert, warnte Banaszak, die Bundesregierung setze mit ihrem Zögern EU-Fördergelder in Milliardenhöhe aufs Spiel. Es sei zunehmend unklar, ob die Mittel, mit denen die sozialen Auswirkungen der Klimapolitik abgefedert werden sollen, fristgerecht abgerufen würden. Auch Verantwortliche im Bundesumweltministerium gehen laut "Tagesspiegel" davon aus, dass Deutschland die mehr als fünf Milliarden Euro an Fördermittel entgehen könnten. Die Arbeiten am Klimasozialplan liefen, verzögerten sich jedoch, werden die namentlich nicht genannten Quellen zitiert.

