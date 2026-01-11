In Gaza-Stadt könnte es nach Medienberichten wieder eine israelische Offensive geben. (picture alliance / NurPhoto / Majdi Fathi)

Wie die Regierung in Dhaka mitteilte, hat ihr nationaler Sicherheitsberater darüber mit US-Diplomaten bei einem Treffen in Washington gesprochen. Angaben zum Umfang oder zur Art ‌des geplanten Engagements wurden nicht gemacht. Eine Stellungnahme aus Washington lag zuletzt nicht vor.

Der UNO-Sicherheitsrat hatte Mitte November in einer Resolution die Einrichtung ⁠einer solchen Truppe genehmigt. Sie soll den bislang brüchigen Waffenstillstand zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas absichern. Einem Medienbericht zufolge bereitet sich Israel derweil auf eine neue Offensive im Gazastreifen vor. Die Armee habe Pläne für einen möglichen Einsatz im März in der Stadt Gaza im Norden des Küstenstreifens ausgearbeitet, meldete die "Times of Israel".

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.