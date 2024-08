Rohingya-Flüchtlinge am 29.8.2017 in einem Camp in Ukhiya in Bangladesch. (AFP/Sam JAHAN)

Vor Vertretern der Vereinten Nationen in der Hauptstadt Dhaka erklärte der Nobelpreisträger, dass seine Regierung die über eine Million Rohingya, die in Bangladesch Zuflucht gefunden haben, weiter unterstützen werde. Gleichzeitig bat Yunus die internationale Gemeinschaft, sich weiterhin für die überwiegend muslimische Bevölkerungsgruppe einzusetzen. Die Rohingya müssten in Sicherheit, Würde und mit vollen Rechten in ihr Heimatland zurückkehren können.

Die meisten Rohingya waren 2017 aus Myanmar geflüchtet, nachdem das dortige Militär gewaltsam gegen die Minderheit vorgegangen war. In Bangladesch leben sie unter prekären Lebensbedingungen in überfüllten Flüchtlingslagern.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.