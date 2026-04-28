Umfrage der EZB

Das Euro-Symbol vor der EZB in Frankfurt/Main. (Imago / Joerg Boethling )

Gründe dafür seien gestiegene Energiepreise und höhere Refinanzierungskosten, teilte die EZB nach einer Umfrage unter mehr als 160 Finanzinstituten mit. Parallel zur erschwerten Kreditvergabe ging die Nachfrage nach Krediten ​in den ersten drei Monaten des Jahres leicht zurück. Dies liege an der Investitionszurückhaltung der Unternehmen wegen der gestiegenen Unsicherheit, hieß es.

Für die nächsten Monate erwarten die Banken, dass die Kreditvergabe weiter zurückgehen wird.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.