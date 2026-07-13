Steuertricks
Banken und Versicherungen drohen nach Cum-Ex- und Cum-Cum-Deals Rückzahlungsforderungen von mehr als 7 Milliarden Euro

Banken, Versicherern und Wertpapierdienstleistern in Deutschland drohen in Folge von Cum-Ex- und Cum-Cum-Transaktionen Rückzahlungsforderungen in Höhe von mehr als sieben Milliarden Euro. Einer Umfrage der Finanzaufsicht BaFin zufolge sind mehr als 100 Finanzinstitute an den umstrittenen Aktiengeschäften und Steuererstattungsmodellen beteiligt gewesen.

    Das Logo der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Bonn
    Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin (picture alliance / Daniel Kalker)
    Rund 60 Prozent der Gesamtbelastung hätten die betroffenen Institute bereits gezahlt, der Rest seien potenzielle künftige Belastungen, teilte die BaFin mit. Bei der Umfrage wurde den Angaben zufolge auch erhoben, ob es steuerstrafrechtliche Ermittlungen gegen Führungspersonen gibt. Zahlen dazu nannte die Behörde nicht.
    Cum-Ex-Modelle beruhten auf einer inzwischen geschlossenen Gesetzeslücke. Vor allem Vertreter der Finanzbranche hatten sich eine nur einmal gezahlte Steuer mehrfach erstatten lassen. Cum-Cum zielt darauf ab, Steuerzahlungen durch kurzfristige Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag ganz zu vermeiden. Das Bundesfinanzministerium hält dies in den meisten Fällen für rechtswidrig.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.