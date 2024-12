Christian Sewing (Arne Dedert/dpa)

Die Zahl werde weiter abnehmen, weil sich das Verhalten der Kunden verändert habe, sagte Sewing den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Viele klassische Filialbereiche wie Überweisungen fänden heute online statt, Bargeld werde immer häufiger am Supermarkt oder an Tankstellen abgehoben. Kunden suchten vor allem dann Filialen auf, wenn sie persönliche Beratung in Anspruch nehmen wollten. Für sie werde es auch in Zukunft Filialen geben, so Sewing.

