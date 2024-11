Friedrich von Metzler im Jahr 2020. (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski / SVEN SIMON)

Friedrich von Metzler hinterlasse eine Lücke in der deutschen Banken- und Kulturlandschaft, erklärte Aufsichtsratschef Kirsch. Metzler wurde 81 Jahre alt. Er engagierte sich vor allem in seiner Heimatstadt Frankfurt am Main für das Gemeinwohl. 1998 gründete er eine Stiftung, die vorrangig Projekte für Kinder und Jugendliche fördert.

Metzler war neben der Leitung der eigenen Bank an der Umwandlung der Frankfurter Wertpapierbörse in die Deutsche Börse AG beteiligt. Er war auch Aufsichtsratvorsitzender der Deutschen Börse.

