Streetart
Banksy enthüllt Wandbild an Londoner Gerichtsgebäude

In London ist an einem Gerichtsgebäude ein neues Wandbild des Streetart-Künstlers Banksy aufgetaucht. Das Bild zeigt einen Richter mit schwarzer Robe und traditioneller Perücke, der einen unbewaffneten Demonstranten mit einem Richterhammer schlägt.

    Ein von Banksy veröffentlichtes Foto. Es zeigt einen Richter, der einen Demonstranten im Royal Courts of Justice in London mit einem Hammer schlägt. (AP / Banksy)
    Banksy veröffentlichte ein Foto des Werkes auf Instagram und bestätigte damit die Echtheit. Als Bildunterschrift wählte er: "Royal Courts of Justice, London".
    Sicherheitskräfte vor dem Gerichtsgebäude deckten das Wandgemälde mit schwarzer Plastikfolie ab und errichteten zwei Metallbarrieren. Zwei Beamte bewachten das Kunstwerk, das zusätzlich von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.
    Banksys Werke kommentieren oft politische Themen; viele seiner Arbeiten kritisieren die Politik von Regierungen in Bezug auf Migration und Krieg.
