Banksy veröffentlichte ein Foto des Werkes auf Instagram und bestätigte damit die Echtheit. Als Bildunterschrift wählte er: "Royal Courts of Justice, London".
Sicherheitskräfte vor dem Gerichtsgebäude deckten das Wandgemälde mit schwarzer Plastikfolie ab und errichteten zwei Metallbarrieren. Zwei Beamte bewachten das Kunstwerk, das zusätzlich von einer Überwachungskamera gefilmt wurde.
Banksys Werke kommentieren oft politische Themen; viele seiner Arbeiten kritisieren die Politik von Regierungen in Bezug auf Migration und Krieg.
