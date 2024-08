Neues Kunstwerk

Neues Werk von Banksy in London - die drei Affen auf einer Brücke im East End (Lucy North / PA Wire / dpa / Lucy North)

Es sieht aus, als hingen die drei Affen von der Brücke im Osten der britischen Hauptstadt herab. Die Brick Lane ist eine bekannte Straße, in der sich viele Einwanderer aus Bangladesch niedergelassen haben. Ganz in der Nähe liegt der Spitalfields-Markt.

Zuvor hatte Banksy, dessen Identität nicht öffentlich bekannt ist, schon Fotos von zwei anderen Werken veröffentlicht. Sie zeigen die Umrisse eines Steinbocks und zweier Elefanten. Der Künstler gibt mit solchen Instagram-Posts üblicherweise bekannt, wenn ein Werk von ihm stammt. Allerdings veröffentlichte er keine Bildunterschriften oder Titel.

Auftakt einer größeren Kampagne?

Britische Medien spekulierten, was mit den Tierbildern gemeint sein könnte. Drei Affen würden mit dem japanischen Sprichwort "Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen" in Verbindung gebracht, schreibt die Nachrichtenagentur PA. In Banksys Werk hielten sich die Affen aber nicht die Augen, Ohren oder Münder zu. Die BBC zitierte einen Experten, der davon ausgeht, dass die Veröffentlichung der Auftakt einer größeren Kampagne sein könnte.

