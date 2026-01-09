Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana ist der Betreiber der Bar in Untersuchungshaft genommen worden. (AFP / FABRICE COFFRINI)

Es bestehe Fluchtgefahr, schreiben mehrere Medien. Die Staatsanwaltschaft in Sion hatte ihn und seine Ehefrau vorgeladen. Gegen das französische Ehepaar wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Bei dem Brand in der Silvesternacht waren 40 Menschen ums Leben gekommen, überwiegend Jugendliche. 116 Menschen wurden verletzt.

Bundespräsident Parmelin sagte bei einer zentralen Gedenkfeier, die Justiz müsse Verfehlungen ohne Nachsicht aufdecken und ahnden. Der Regierungschef des Kantons Wallis, Reynard, bat um Entschuldigung. Um 14 Uhr war landesweit mit Glockengeläut und einer anschließenden Schweigeminute der Opfer gedacht worden.

