Filmfestspiele

Sängerin Barbra Streisand (picture alliance / dpa / Jim Hollander / Pool)

Er erklärte zur Begründung, Streisand sei eine "legendäre Synthese zwischen Broadway und Hollywood, zwischen den Varieté-Theatern und der großen Kinoleinwand". Die US-Amerikanerin hat 19 Kino-Rollen gespielt, bei drei Filmen Regie geführt und zwei Oscars erhalten. Sie war die erste Frau, die den Oscar für den besten Originalsong erhalten und die erste Frau, die den Golden Globe für die beste Regie gewonnen hat. Mit Filmen wie "Funny Girl", "Yentl", "Is' was Doc?" und "Liebe hat zwei Gesichter"» prägte sie das Kino.

Die Auszeichnung werde am letzten Tag des Festivals verliehen, das in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai an der Côte d’Azur stattfindet, teilte das Festival mit. Bereits vergangene Woche war bekannt geworden, dass auch der neuseeländische Regisseur Peter Jackson in Cannes mit einer Goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird.

