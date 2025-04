Halbfinale der Champions League

Lamine Yamal von Barcelona kämpft mit Alessandro Bastoni von Inter Mailand um den Ball. (AFP / JOSEP LAGO)

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick erwischte einen schlechten Start. Inter ging bereits in der ersten Minute durch ein Tor von Marcus Thuram in Führung, Denzel Dumfries erhöhte auf 2:0. Lamine Yamal erzielte den Anschlusstreffer, ehe Ferran Torres noch in der ersten Halbzeit ausglich. In der zweiten Halbzeit brachte erneut Dumfries Inter in Führung, dann fand ein Distanzschuss von Raphinhas von Yann Sommers Rücken den Weg ins Tor. Das Rückspiel findet am 6. Mai in San Siro statt.

Gestern hatte Paris Saint-Germain das andere Halbfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal gewonnen. Die Franzosen setzten sich dank eines frühen Tores von Ousmane Dembélé mit 1:0 durch.

