Überschwemmungen und Tote

Unwetter im Südosten Europas: EVP-Chef Weber fordert mehr Geld für den europäischen Katastrophenschutz. (IMAGO / ANE Edition / IMAGO / Leonidas Tsekas / Eurokinissi)

Die SPD-Politikerin sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dafür solle der EU-Solidaritätsfonds in Anspruch genommen werden - so wie schon bei früheren Naturkatastrophen. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, der CSU-Politiker Weber, verlangte mehr Geld für den europäischen Katastrophenschutz. Er sagte, die sich ändernden Wetterbedingungen forderten alle Länder heraus, mehr in die Klimaanpassung und die Notfalldienste zu investieren.

In den EU-Mitgliedsstaaten Griechenland und Bulgarien sowie in der Türkei hatten massive Regenfälle zu schweren Überschwemmungen geführt. Mindestens 14 Menschen kamen ums Leben.

