Die SPD-Europaabgeordnete Katarina Barley bei einer Plenartagung im Plenarsaal des Europäischen Parlaments (IMAGO/Future Image)

Das teilte die Partei in Berlin mit. Barley war bereits bei der Europawahl 2019 für die SPD angetreten. In ihrer bisherigen Amtszeit setzte sie sich unter anderem für ein entschlossenes Vorgehen gegen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union ein.

Auch andere Parteien haben bereits ihre Spitzenkandidaten bestimmt. Für die FDP tritt Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann an, für die Linken Parteichef Schirdewan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich dagegen bisher nicht dazu geäußert, ob sie nach der Europawahl eine weitere Amtszeit anstrebt.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.