Frankreichs neuer Regierungschef

Der ehemalige EU-Kommissar erklärte in Paris, viele hätten das Gefühl, dass die französischen Grenzen wie ein Sieb seien und Migration nicht ausreichend kontrolliert werde. Dafür Lösungen zu finden, werde in seiner Regierung Priorität haben. Der Premierminister kündigte zudem an, die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron mitzutragen, die ein Anheben des Renteneintrittsalters vorsieht.

Parteien des linken Spektrums riefen für heute zu Massenprotesten gegen die Ernennung von Barnier auf. Nach der Parlamentswahl vor zwei Monaten war es ihnen selbst nicht gelungen, eine Regierung mit Zustimmung Macrons zu bilden.

