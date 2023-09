Umfrageerfolge

Der Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Bundestag, Dietmar Bartsch (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Einerseits nehme die Partei vielleicht der AfD in Bayern Stimmen ab, sagte er dem Medienunternehmen "The Pioneer". Andererseits hätten sie über Bayern hinaus Chancen, und das wäre für die politischen Möglichkeiten von Mitte-Links nicht gut. Sollten sie in Hessen die Fünf-Prozent-Hürde schaffen, bestünde diese Gefahr nächstes Jahr auch in den drei ostdeutschen Ländern. Man wisse bei den Freien Wählern nicht so genau, in welche Richtung sie gingen, führte Bartsch aus. Er kenne einige, die seien eher links, andere nahezu rechtsextrem.

Diese Nachricht wurde am 26.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.