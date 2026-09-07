Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas bezeichnet den AfD-Wahlsieg in Sachsen-Anhalt als Warnung. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Bas sagte in Berlin, die Menschen hätten offene Fragen bei Gesundheit, Rente und Pflege. Wer ein langes Leben gearbeitet habe, müsse sich auf Sicherheit im Alter verlassen können. Sie betonte, wenn Menschen hörten, dass sie mehr und länger arbeiten sollten, weniger krank sein sollen und es grundsätzlich härter wird, schaffe das Verunsicherung und auch Misstrauen. Diese Rhetorik sei schädlich, betonte Bas. Bundeskanzler Merz hatte vermehrt betont, dass Arbeitnehmer in Deutschland mehr arbeiten müssten und zu häufig krank seien. Bas nannte den Kanzler in ihrer Kritik nicht namentlich.

Banaszak kritisiert Merz

Der Grünen-Vorsitzende Banaszak kritisierte Merz. Er sagte, einfach zu glauben, man müsse den Menschen Politik nur besser erklären, halte er für die denkbar falsche Reaktion. Merz und die demokratischen Parteien müssten ihrer Verantwortung gerecht werden.

Merz: Können nicht zur Tagesordnung übergehen

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Diese Nachricht wurde am 07.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.