Altersversorgung

Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, gibt ein Statement im Bundestag zu den Ergebnissen der Abstimmung. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Um ein System zu schaffen, das für viele Jahre und für alle Generationen halte, könne nicht nur an zwei Schräubchen gedreht werden, sagte die SPD-Chefin in der ARD. Deutschland müsse sich an anderen europäischen Ländern orientieren, die solche Reformen vorgemacht hätten. Als Beispiele nannte sie Schweden, die Niederlande, Dänemark und Österreich. Bas kündigte die Einsetzung einer Rentenkommission noch vor Weihnachten an.

Wirtschaftsverbände hatten nach der Abstimmung im Bundestag kritisiert, dass echte Reformen am Rentensystem in die Zukunft verschoben würden. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer bezeichnete das verabschiedete Rentenpaket als nicht zukunftsfest. Die Sozialsysteme müssten dauerhaft finanzierbar bleiben, sagte DIHK-Präsident Adrian der "Rheinischen Post".

Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßten, dass die Haltelinie beim Rentenniveau bis 2031 gesichert wurde. Dies schütze Rentner in den kommenden Jahren vor Kaufkraftverlusten.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.