Ex-Bundestagspräsidentin

Die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel bei einer Sitzung im Jahr 2024. (picture alliance / Britta Pedersen)

Sollte sich der bisherige Parteivorsitzende Klingbeil für eine erneute Kandidatur entscheiden, würde sie das unterstützen, sagte Bas dem "Tagesspiegel" in Berlin. Zur künftigen Rolle von Klingbeils Co-Vorsitzender Esken äußerte sie sich nicht. Sie erwarte aber, dass es bei der Doppelspitze bleibe. Es brauche mehr Frauen in Führungsfunktionen. Die SPD-Spitze soll auf einem Bundesparteitag Ende Juni in Berlin neu gewählt werden. Klingbeil wird auch als möglicher Finanzminister im künftigen Bundeskabinett gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.