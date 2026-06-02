Bundesarbeitsministerin

Bärbel Bas (SPD) (picture alliance / dts-Agentur)

Für eine große Reform sei ein gemeinsames System nötig, sagte Bas bei einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" in Düsseldorf. Wenn alle einzahlten, wäre mehr im Topf und der Staat müsste nicht so viel zuzahlen, sagte die Ministerin, die zugleich SPD-Vorsitzende ist. Erste Schritte in Richtung einer Einbeziehung von Beamten könnten bei der jetzt geplanten Rentenreform bereits getan werden. Zuletzt hatte der Sozialverband Deutschland eine Einbindung von Beamten in die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung verlangt.

Bas zeigte sich grundsätzlich auch offen für ein höheres Renteneintrittsalter über 67 Jahre hinaus nach 2031. Allerdings müsse es für die, die nicht so lange arbeiten könnten, spezielle Lösungen geben, betonte die SPD-Chefin.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.