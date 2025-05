Bundesarbeitsministerin Bas verteidigt ihren Vorschlag, Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen. (Michael Kappeler/dpa)

Die SPD-Politikerin sagte bei der Vorstellung ihres Regierungsprogramms im Bundestag, es treibe viele Menschen in Deutschland um, wie die Finanzierung der Rente perspektivisch organisiert werden könne. Dies hätten die Reaktionen auf ihre Überlegungen gezeigt. Darüber hinaus gehe es um die Akzeptanz in der Gesellschaft und ein gerechtes System, betonte die Ministerin.

Bas hatte mit ihrem Vorstoß Widerspruch beim Koalitionspartner ausgelöst. In einem Interview hatte sie am Wochenende angeregt, dass neben Beamten auch Selbständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen sollten.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.