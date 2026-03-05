Die Reform sieht verschärfte Mitwirkungspflichten und härtere Sanktionen vor. So sollen Betroffenen die Leistungen gekürzt werden, wenn sie nicht mit dem Jobcenter zusammenarbeiten. Auch eine Streichung aller Leistungen ist möglich.
Bundesarbeitsministerin Bas bezeichnete das geplante Vorhaben in der "Rheinischen Post" als sozial gerecht und wirtschaftlich vernünftig. Sozialverbände und Gewerkschaften kritisieren die Reform. So sagte die Vositzende des Sozialverbands Deutschland, Engelmeier, mit der neuen Grundsicherung würden Kontrolle und Sanktionen dominieren.
