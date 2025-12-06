Altersversorgung

Bärbel Bas (SPD), Bundesministerin für Arbeit und Soziales, gibt ein Statement im Bundestag zu den Ergebnissen der Abstimmung. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Die Politik habe die Aufgabe, eine Strukturreform hinzubekommen, die für alle Generationen gute Lösungen biete. Das Kabinett werde jetzt die Rentenkommission einsetzen. Dort müsste sowohl die jüngere als auch die ältere Generation eine Stimme haben. Um ein System zu schaffen, das für viele Jahre und für alle Generationen halte, könne nicht nur an zwei Schräubchen gedreht werden, führte Bas aus. Deutschland müsse sich an anderen europäischen Ländern orientieren, die solche Reformen vorgemacht hätten. Als Beispiele nannte sie Schweden, die Niederlande, Dänemark und Österreich. Bas kündigte die Einsetzung einer Rentenkommission noch vor Weihnachten an.

Hoffmann: "Ich erlebe die SPD als sehr reformbereit"

CSU-Landesgruppen-Chef Hoffmann sagte im Interview der Woche im Deutschlandfunk, die Rentenkommission sei der Schlüssel zum Erfolg, weil sie auf Ergebnisse orientiert sei. Gearbeitet werde unter dem Motto "Alles muss auf den Tisch". Es dürfe keine Denkverbote geben, forderte Hoffmann. Er hoffe zudem auf eine breitere Akzeptanz, auch dank der personellen Aufstellung der Kommission.

Mit Blick auf die eigene Fraktion sieht Hoffmann in der Debatte positive Impulse für weitere Reformen, etwa beim Thema Bürgergeld, Sozialstaat oder Gesundheit. Er äußerte die Hoffnung, dass diese Debatte die Fraktion stärke und näher zusammenbringe. Der CSU-Politiker betonte die Bedeutung solcher Diskussionen. Unsere Demokratie sei auf Koalitionen angelegt und in denen gehöre ein hartes Ringen dazu.

Kritik aus der Wirtschaft am beschlossenen Rentenpaket

Gestern hatte die Koalition aus CDU, CSU und SPD nach wochenlangen Auseinandersetzungen das Rentenpaket verabschiedet. Es umfasst die sogenannte Aktivrente, eine Erweiterung der Mütterrente, eine Stärkung der Betriebsrente und die Stabilisierung des Renten-Niveaus bis 2031. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer bezeichnete das verabschiedete Rentenpaket als nicht zukunftsfest. Die Sozialsysteme müssten dauerhaft finanzierbar bleiben, sagte DIHK-Präsident Adrian der "Rheinischen Post". Gewerkschaften und Sozialverbände begrüßten die Haltelinie beim Renten-Niveau.

