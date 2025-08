Venezuela darf nun doch an den Little League World Series im Baseball in den USA teilnehmen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matt Slocum)

Venezuela gehört zu den 19 Staaten, deren Bürgerinnen und Bürgern Präsident Trump die Einreise in die USA untersagt hat. Deshalb stand die Teilnahme des Teams aus Venezuela infrage. Die "Little League World Series" ist eine Art Weltmeisterschaft für Baseball-Jugendmannschaften. Ihre Spieler sind zwischen zehn und zwölf Jahre alt.

Die Vorrunde der LLWS läuft seit 27. Juli. Die Endrunde wird seit 1959 in Williamsport im US-Bundesstaat Pennsylvania ausgetragen und ist in den Heimatländern der beteiligten Mannschaften sehr populär. In den USA überträgt der Sportsender ESPN live, die Spiele vor Ort verfolgen bis zu 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

