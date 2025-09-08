Nach Baucherkrankung

Er sei nach einer Baucherkrankung noch nicht vollkommen fit, teilte Mumbru im lettischen Riga mit. Im Achtelfinale hatte der Spanier erstmals im Turnier an der Seitenlinie gestanden. Für das restliche Turnier soll wie bereits in der Gruppenphase Assistenztrainer Alan Ibrahimagic die Hauptverantwortung übernehmen. Mumbru will aber Teil des Trainerstabs bleiben.
Am Mittwoch spielt Deutschland im Viertelfinale der Basketball-EM gegen Slowenien.
