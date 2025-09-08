Nach Baucherkrankung
Basketball-Nationaltrainer Mumbru tritt aus gesundheitlichen Gründen für restliche EM kürzer

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru tritt aus gesundheitlichen Gründen für die restliche Europameisterschaft kürzer.

    Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru (links) überträgt für die restliche EM die Hauptverantwortung an seinen Assistenten Alan Ibrahimagic (links). (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / BEAUTIFUL SPORTS / Wunderl)
    Er sei nach einer Baucherkrankung noch nicht vollkommen fit, teilte Mumbru im lettischen Riga mit. Im Achtelfinale hatte der Spanier erstmals im Turnier an der Seitenlinie gestanden. Für das restliche Turnier soll wie bereits in der Gruppenphase Assistenztrainer Alan Ibrahimagic die Hauptverantwortung übernehmen. Mumbru will aber Teil des Trainerstabs bleiben.
    Am Mittwoch spielt Deutschland im Viertelfinale der Basketball-EM gegen Slowenien.
