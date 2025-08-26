Eine NBA-Sammelkarte mit den Autogrammen von Michael Jordan und Kobe Bryant hat bei einer Verstigerung fast 13 Millionen Dollar (rund 11 Millionen Euro) erzielt. (- / Heritage Auctions / dpa / -)

Am Sonntag wurde sie schließlich für 12.932.000 US-Dollar versteigert. Damit übertraf sie die 12,6 Millionen Dollar, die 2022 bei einer Heritage-Auktion für eine Sammelkarte des Baseball-Spielers Mickey Mantle aus dem Jahr 1952 erzielt wurden. Der bisherige Rekord für eine Basketballkarte war der Privatverkauf einer Karte des Spielers Stephen Curry von 2009 die 5,9 Millionen Dollar brachte. Der Name des Käufers oder der Käuferin wurde nicht genannt.

Die Jordan-Bryant-Karte ist die einzige Karte ihrer Art und enthält beglaubigte Autogramme beider Spieler. Michael Jordan gilt als einer der besten Basketballer der NBA-Geschichte. Kobe Bryant gewann fünf NBA-Titel mit den Los Angeles Lakers, er starb 2020 bei einem Helikopterunfall.

