Olympische Spiele

Moritz Wagner (r.) im Spiel gegen Griechenland. (AP / Michael Conroy)

Die Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder gewann in der Bercy-Arena im Viertelfinale gegen Griechenland mit 76:63. Damit bleibt die Mannschaft nach drei souveränen Siegen in der Vorrunde in dem stark besetzten Turnier weiter ungeschlagen. Im Halbfinale am Donnerstag geht es für den Weltmeister gegen den Gewinner des Duells zwischen Gastgeber Frankreich und Kanada. Ein Duell mit Topfavorit USA um LeBron James und Kevin Durant ist erst im Finale möglich.

Gegen die Griechen war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert. Der griechische NBA-Star Giannis Antetokounmpo konnte mit seinen 22 Zählern die Niederlage nicht verhindern. Dabei hatte Griechenland den deutlich besseren Start: Bei den Deutschen sorgte die Kombination aus zu wenig Intensität in der Defensive und zu viel Statik in der Offensive dafür, dass Trainer Herbert schon nach etwas mehr als drei Minuten die erste Auszeit nehmen musste. Der Ertrag blieb übersichtlich, nur elf eigene Punkte im ersten Viertel waren deutlich zu wenig. Weil danach aber auch die Distanzwürfe immer besser fielen, schaffte es die deutsche Mannschaft einen Rückstand von zwölf Punkten noch vor der Halbzeit aufzuholen: Neun Sekunden vor dem Ende des zweiten Viertels gelang Theis in Zusammenarbeit mit Schröder per Alley-Oop der Ausgleich. Erst im letzten Drittel der zweiten Halbzeit zog Deutschland dann langsam davon und kontrollierte das Spiel schließlich deutlich.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.