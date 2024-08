Olympische Spiele

Enttäuschung bei den deutschen Basketballern nach der Niederlage im Spiel um Platz drei gegen Serbien. (AP / Mark J. Terrill)

In einer Neuauflage des letztjährigen WM-Finales war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer im deutschen Team. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schaute sich das Spiel in der Bercy Arena an. Es war das letzte unter Bundestrainer Gordon Herbert, der nach Olympia zum deutschen Double-Gewinner Bayern München in die Bundesliga wechselt.

Die deutschen Tischtennis-Frauen beenden die Sommerspiele ebenfalls ohne Podestplatz. Die Mannschaft unterlag im Spiel um Bronze Südkorea mit 0:3. Zuletzt hatte ein deutsches Frauen-Team 2016 in Rio de Janeiro Silber gewonnen.

